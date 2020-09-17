Группа крови и согласие на трансплантацию: в водительские права добавят новые отметки

Такое решение Кабинет министров принял на заседании в среду, 16 сентября.

«Проектом акта предлагается приведение нормативно-правовых актов в соответствии с действующим законодательством, а именно: внесение отметки о предоставлении лицом согласия или несогласия на посмертное донорство в национальное водительское удостоверение на право управления транспортными средствами; приведение национального водительского удостоверения в соответствии с приложением 6 «Национальное водительское удостоверение» в пункт 2 статьи 43 Конвенции о дорожном движении от 8 ноября 1968 года в части преимущества цвета розовый», - говорится в пояснительной записке.

В МВД обращают внимание на то, что предлагаемыми изменениями предусматривается внесение в графу 14 национального удостоверения водителя включить сведения о группе крови (резус-фактор), что позволяет работникам медицинских учреждений оперативно оказать первую необходимую помощь пострадавшим в случае травмирования в ДТП.

Также уточняется, что законом «О применении трансплантации анатомических материалов человеку» предусмотрен вопрос о предоставлении согласия или несогласия лица на трансплантацию.

«Большое количество ДТП случается с летальным исходом. Однако некоторые органы человека могут быть использованы для трансплантации и спасения жизни других лиц. Целесообразно было бы, если бы в удостоверении водителя отмечалась группа крови и согласие или несогласие лица на посмертное донорство», - говорится в сообщении.

В МВД сообщают, что проект акта также содержит нормы, которые являются предметом международно-правовых обязательств в сфере европейской интеграции.

Отдельно уточняется, что в соответствии с законодательством нашей страны, документом, удостоверяющим соответствие транспортных средств требованиям технических регламентов, сертификат или другой документ о подтверждении соответствия, выданный в соответствии с украинским законодательством, что указывает, какому именно уровню экологических норм соответствует по конструкции транспортное средство ( «ЕВРО-2 - ЕВРО-6 или иному уровню»).

В МВД считают, что обозначение уровня экологических норм, которому соответствует транспортное средство, должно быть внесено в свидетельство о регистрации транспортного средства.

«Таким образом, целесообразно урегулировать на нормативно-правовом уровне и привести в соответствие с международным законодательством образцы бланков и технические описания национального и международного водительских удостоверений, свидетельства о регистрации транспортного средства и временного регистрационного талона», - отмечается в пояснительной записке.

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