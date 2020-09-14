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Председатель Черниговской ОГА подал в отставку

14.09.2020 / 12:17
Председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко подал заявление об отставке.

Об этом Прокопенко сообщил в Facebook

Прямая речь: "Я подал заявление об отставке с должности председателя Черниговской ОГА.

Основная причина – это то, что я фактически лишен влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет. Председатель ОГА без своих депутатов в областном совете – это слабый председатель ОГА, который не сможет реализовывать стратегию развития региона. А без этого моя работа не имеет смысла".

"Любой конфликт вредит обеим сторонам, а в нашем случае – он может вредить президенту и нашей политической силе. Поэтому я не буду его углублять".

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил Прокопенко главой Черниговской областной государственной администрации 1 ноября 2019 года.

Источник

отставка, Черниговская ОГА, Прокопенко
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