Пограничники взяли под усиленную охрану границу с Беларусью

Об этом свидетельствует сообщение ГПСУ

В ведомстве отметили, что по состоянию на 13 сентября ситуация на украинско-белорусской границе остается контролируемой и стабильной.

Украинские силовики отмечают, что хотят предупредить правонарушения и не допустить каких-либо провокаций, нестандартных ситуаций, в том числе незаконного пересечения границы группами лиц.

Сейчас проводится непрерывное патрулирование пограничными нарядами со служебными собаками, ведется наблюдение с технических постов, применяются средства наблюдения, автомобильный и авиационный транспорт.

ГПСУ собирает и учитывает всю имеющуюся информацию, которая может влиять на состояние охраны государственной границы. В оперативно-служебной деятельности активно используется оперативно-розыскной блок, участковые инспекторы пограничной службы, увеличено количество пограничных нарядов.

Дословно: "Госпогранслужба имеет достаточно ресурсов, чтобы обеспечить надежную охрану границы. В частности, усиление охраны данного направления государственного рубежа проводится с привлечением дополнительных резервов, в том числе подразделений "ДОЗОРа" и кинологического учебного центра. Воздушный мониторинг постоянно обеспечивается силами пограничной авиации и с помощью беспилотных летательных аппаратов, а на водных участках границы дополнительно применяются катера "Safe Boat 27".

Справка: Протяженность участка украинско-белорусской границы составляет более 1 тыс. км, он проходит в пределах 5 областей.

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