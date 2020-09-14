Предстоятель УПЦ рассказал, как человек может проявить свою любовь к Богу

В основе всего, что Бог заповедал человеку, лежит любовь.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал Митрополит Онуфрий в новом выпуске «Слово Предстоятеля».

«Выражаясь техническим языком, Господь дал нам святую инструкцию, как мы должны себя «использовать», чтобы стать благородными, величественными, красивыми и полезными для нас самих и тех, кто нас окружает. Спаситель сказал, что кто Меня любит, тот соблюдает заповеди Мои. Человек может декламировать, уверять, что любит Бога, бить себя в грудь, но если он не выполняет заповеди, то не любит Бога. А если человек выполняет заповеди, то имеет любовь к Богу», - подчеркнул Предстоятель.

Он напомнил, что человек должен понуждать себя к творению добра.

«Причем, если человек имеет любовь к Богу и к ближнему, то не ждет ничего взамен, не ждет возмездия, расплаты, он делает добро жертвенно. Такой человек сподобляется от Бога великих даров», - пояснил он.

Митрополит Онуфрий рассказал историю об одном ювелире, который уже на земле получил вознаграждение от Бога за свою жертвенную любовь.

Как-то к этому молодому ювелиру пришел вельможа, который принес золото и драгоценные камни и заказал сделать крест для церкви. «Юноша посмотрел на все и подумал: «Какой боголюбивый вельможа, сколько он пожертвовал Богу. У меня есть немного золота, вложу его тоже .., хочу быть участником этого добра». Сделал красивый крест», - продолжил Блаженнейший владыка.

Тот вельможа, по словам Предстоятеля, был человеком практичным, поэтому взвесил крест. Но очень удивился, что крест оказался тяжелее, чем золото, которое он принес. «Вы знаете, я увидел, что вы делаете доброе дело для Бога, имел немного золота, то приложил его, потому что тоже хочу быть участником жертвы Богу», - пояснил ювелир. Вельможа, увидев простоту, искренность юноши, сказал: «Я тебя усыновляю». У него не было детей, поэтому сделал его наследником всех своих имений», - заключил владыка.

Митрополит Онуфрий призвал любить Бога и делать жертвенное добро.

«Если мы будем любить Бога, будем свидетельствовать о любви к Нему выполнением Божественных заповедей, если будем жить по заповедям любви, которые Бог подарил нам, Бог и нас одарит. Возможно, что немногие из нас повторят историю этого ювелира, но в вечности мы получим Божью милость жить в том вечном Царстве любви, которое Господь приготовил для того, кто Его любит и кто делает ради любви к Богу жертвенное добро», - подытожил Митрополит Онуфрий.