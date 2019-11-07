Зеленский "в шоке" от завода Малышева и просит Гончарука собрать правительство

Об этом президент заявил в Харькове, при обсуждении проблем "Укроборонпрома"

Прямая речь: "Почему в Харькове в любом здании очень холодно? Хотел спросить и мэра, и главу государственной администрации.

У нас более 10% предприятий "Укроборонпрома" находятся на Харьковщине. Сейчас мы были на авиационном заводе, на легендарном заводе Малышева. Я в шоке. Нам сказал директор завода, что с 2009 года один танк построили. А в советское время было 900 танков в год.

Задолженность по зарплатам страшная – до 4 лет. Очень низкая заработная плата. Например, на авиационном заводе – 3,5 тысячи гривен. Как может человек уважать себя и работать на государство?

Мне сказали, что зимой люди работали в помещении, где была температура 0 градусов. Мы как к скоту к людям относимся, а потом хотим, чтобы они уважали власть, уважали Украину, чтобы они никуда не уезжали и чтобы предприятия у нас работали".

Президент попросил, чтобы премьер-министр "собрал все правительство, чтобы были все представители правоохранительных органов".

"Чтобы мы понимали, кто у нас заказчик, сколько танков, почему мы для кого-то – для Таиланда – делаем, а для Украины не делаем? Почему у нас есть прекрасные самолеты и прекрасные конструкторы – только мы ничего не производим и ничего не летает?", – возмутился Зеленский.

Он обратился к гендиректору "Укроборонпрома" Айварасу Абромавичюсу: "Я попрошу Вас с правительством соединиться. Чтобы мы в течение недели нашли эту дату на встречу. Пусть на выходных. Пока не зима – я понимаю, что условия не изменятся и зимой люди будут работать в тех же условиях".

Абромавичус отметил, что в Харьковской области 18 предприятий. Он озвучил проблемы военно-промышленного комплекса в целом.

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