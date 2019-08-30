Рада предварительно одобрила отмену депутатской неприкосновенности

За соответствующее постановление №1095 "О предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)" проголосовали 363 народных депутата при минимально необходимых 226.

Законопроект №7203 был зарегистрирован в парламенте VIII созыва пятым Президентом Петром Порошенко. Им предусмотрено исключение из статьи 80 Конституции положения, которое гарантирует парламентариям депутатскую неприкосновенность, а также невозможность быть привлеченными к уголовной ответственности, задержанными или арестованными без согласия Верховной Рады. Таким образом, в статье 80 Конституции останется норма о том, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Предусматривается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Перед голосованием законопроект №7203 был включен в повестку дня.

Как сообщалось, 19 июня 2018 года Конституционный суд признал конституционным законопроект № 7203. В то же время после заключения КСУ Верховная Рада так и не внесла его на голосование.

В соответствии с действующим законодательством, после принятия в первом чтении законопроект, который вносит изменения в Конституцию, должен получить на следующей сессии конституционное большинство в не менее 300 голосов.

Решение о включении законопроекта №7203 в повестку дня первой сессии Верховной Рады ІХ созыва 29 августа было принято на заседании подготовительной депутатской группы в среду, 28 августа.

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