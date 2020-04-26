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В Чернобыльской зоне состоялась Литургия в 34-ю годовщину катастрофы

26.04.2020 / 15:45
В Чернобыле состоялась Литургия в годовщину катастрофы

В Чернобыле состоялась Литургия в 34-ю годовщину катастрофы на ЧАЭС.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сообщил митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим на своей странице в Фейсбук.

Богослужение в Ильинском соборе Черонобыля началось ровно в полночь 26 апреля. Из храма велась прямая онлайн-трансляция.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 34 года назад - 26 апреля 1986 года.

Источник: Inpress.ua
ЧАЭС, Чернобыль, УПЦ
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