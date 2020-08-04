Община УПЦ села Товтры отметила годовщину освящения нового храма, обустроенного в помещении старого магазина

В день святого пророка Илии община Украинской Православной Церкви села Товтры Черновицкой области отметила годовщину освящения временного помещения для богослужений.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на страницу Черновицко-Буковинской епархии в фейсбук, в прошлом году на праздник пророка Божия Илии митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий освятил временное помещение для богослужений в селе Товтры.

«Главным достижением храма стал сформированный матушкой Валентиной Штефаниц и молитвами отца Александра Штефанца юношеский церковный хор УПЦ. Это является самым ярким свидетельством того, что после раскола Церковь Божья в Товтрах приумножается молодым поколением, которое видит, где истина и прославляет своими талантами имя Божие», - отмечают в пресс-службе епархии.

Как сообщалось, 18 мая 2019 года в присутствии правоохранителей сторонники ПЦУ захватили Свято-Успенский храм в селе Товтры Заставновского района Черновицкой области. Оттеснив религиозную общину УПЦ от храма, правоохранители запустили через живую цепь сторонников ПЦУ в сельскую церковь. Верующие, у которых сторонники новой Церкви захватили храм, обустроили для молитвы помещение старого магазина.