Дело ОАСК: главе ГСА не назначили залог и запретили разговаривать с Вовком

Об этом шла речь на заседании суда

О залоге в 1 млн ходатайствовала прокуратура.

Но ВАКС избрал меру пресечения в виде личного обязательства, таким образом только частично удовлетворив ходатайство прокуратуры.

Суд также запретил общаться Холоднюку с головой ОАСК Павлом Вовком, его заместителем Евгением Абловым и другими подозреваемыми, а также пострадавшими и свидетелями.

Напомним, НАБУ подозревает главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.

Кроме Вовка, подозреваемыми являются некоторые его коллеги и глава Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк.

17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обговаривали, как будут"власть захватывать".

Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Павел Вовк назвалсфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.

Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, о противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, об отмене решения о национализации "Приватбанка".

Правоохранители также расследовали дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.

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