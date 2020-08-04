В УПЦ рассказали, возможна ли исповедь онлайн

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На ремонт собора в Тульчине в УПЦ пожертвовали автомобиль и квартиру18.07.2020 / 15:05Последние новости рубрики
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ВОЗ: менее 10% населения мира переболело коронавирусом
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Верховный суд Польши подтвердил победу Дуды на выборах президента
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ВОЗ: пандемия COVID-19 до сих пор угрожающая и продлится еще долго
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Коронавирус стремительно распространяется: уже 18 млн случаев заболевания
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Трамп предложил перенести президентские выборы в США
- 15:18
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Госбюджет с начала года недополучил 30 млрд гривен плановых доходов
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Кабмин ввел денежные выплаты вместо пакета малыша: названа сумма
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15:48
В июне госдолг Украины вырос до $85 миллиардов
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Кабмин прогнозирует рост ВВП на 4,6% в 2021 году
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11:18
Минэкономики Украины прогнозирует рост ВВП в 2021г. на 4,6% при инфляции 7,3% - проект постановления
- 14:16
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08:06
Борьба с пробками в Киеве: возле метро устанавливают перехватывающие паркинги
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13:09
Возле Верховной рады провалился асфальт
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На Закарпатье разлились реки и снова подтопили села
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На Киевщине столкнулись автобус, грузовик и легковушка: есть погибшие и травмированные
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10:54
Пастухи в Карпатах держат собак, похожих на овец
- 08:06
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12:12
На судостроительном заводе в Николаеве загорелся корабль
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Полицейские поймали 5 похитителей столичного бизнесмена
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NASA сообщила дату запуска исследовательской миссии на Марс
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СБУ задержала "интернациональную" банду, которая похищала людей
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На мосту Патона в Киеве третий раз за полгода прорвало трубопровод
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