Войти | Зарегистрироваться
18:14

среда,
08 сентября
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит Антоний объяснил, почему важно исповедоваться

08.09.2021 / 16:50
Митрополит Антоний объяснил, почему важно исповедоваться
Источник: Центр информации УПЦ
Нет другого пути к спасению, как через покаяние

Проговаривая свои грехи и страсти, называя то, от чего нужно очиститься, получаем власть над ними.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в видео, опубликованном на Ютуб канале «Витражи: о вере в красках».

«Духовный закон гласит, что можем получить власть над тем, чему даем имя. Праотцу Адаму было даровано право давать имена животным. Тем самым он получил власть над ними. Животные принимали имена, признавали его власть, служили ему», - сказал митрополит Антоний.

Он отметил, что подобное мистическое действо происходит во время исповеди. «Проговаривая свои грехи и страсти, даже перед самим собой, называя то, от чего нужно очиститься, получаем власть над ними. Уже не они властвуют над нами, а мы обретаем власть над ними», - пояснил владыка.

Управделами УПЦ сравнивает исповедь с «духовным душем». «Человек, игнорирующий искреннюю исповедь, обрекает себя на духовное зловоние. Известно, что нечистая сила, смрад - нестерпимы, потому что нет покаяния, а лишь гордыня. Тот, кто регулярно прибегает к таинству исповеди, получил разрешительную молитву священника, словно возраждается заново, восстает из небытия. Человек способен уловить ни с чем несравнимые и необъяснимые эмоции в этот миг, надежду и радость», - подчеркнул он.

Нет другого пути к спасению, как через покаяние, напомнил митрополит Антоний, ибо сказано: «Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать». «Один раз напившись чистой воды, не сможем уже пить из грязного болота. Золото очищается в огне, а сердце в искреннем покаянии», - заключил архиерей.

Источник: Inpress.ua
упц, исповедь, митрополит Антоний
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.