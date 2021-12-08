В УПЦ объяснили, что делать, если перед Причастием беспокоит забытый грех

Если человека перед тем, как он приступил к Чаше, начинает мучить память о каком-то грехе, по возможности он должен очистить свою совесть с помощью Таинства покаяния.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф.

«Связь Таинств Покаяния и Евхаристии обычно усматривают в следующих словах святого апостола Павла: «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем» (1 Кор. 11:27-29). Здесь, как видим, Причащение стоит в некой связи с предварительным испытанием своей совести, что вполне может быть соотнесено именно с Покаянием», - сказал Андрей Музольф.

По его словам, данная практика присутствует не во всех Церквах. «В греческой традиции участие в Таинстве Евхаристии необязательно подразумевает предварительную исповедь: можно, например, исповедоваться раз в месяц, а причащаться чаще, например, каждую неделю. И только в том случае, если человек чувствует определенную внутреннюю потребность в исповеди (ударение стоит не на слове «формальность», а на слове «потребность», ведь нужно приходить на исповедь не только для того, чтобы допустили к Причастию, но, прежде всего, осознавая свою греховность и желая с ней бороться), тогда, конечно же, никто не может такого человека лишить возможности исповедоваться. Но, опять-таки: все должно быть, в первую очередь, добровольным и осознанным, а не формальным», - пояснил преподаватель КДАиС.

«Если человека перед тем, как он приступил к Чаше, начинает мучить память о каком-то грехе, конечно же, по возможности (если это не создаст дискомфорт для других: в том случае, например, если человек уже стоит перед Чашей и для того, чтобы его поисповедовать, необходимо будет приостановить причащение других) он должен очистить свою совесть с помощью Таинства покаяния», - отметил Андрей Музольф.