Войти | Зарегистрироваться
05:04

четверг,
09 декабря
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В УПЦ объяснили, что делать, если перед Причастием беспокоит забытый грех

08.12.2021 / 16:25
В УПЦ объяснили, что делать, если перед Причастием беспокоит забытый грех
Источник: Центр информации УПЦ
В греческой традиции участие в Таинстве Евхаристии необязательно подразумевает предварительную исповедь: можно, например, исповедоваться раз в месяц, а причащаться чаще, например, каждую неделю

Если человека перед тем, как он приступил к Чаше, начинает мучить память о каком-то грехе, по возможности он должен очистить свою совесть с помощью Таинства покаяния.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф.

«Связь Таинств Покаяния и Евхаристии обычно усматривают в следующих словах святого апостола Павла: «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем» (1 Кор. 11:27-29). Здесь, как видим, Причащение стоит в некой связи с предварительным испытанием своей совести, что вполне может быть соотнесено именно с Покаянием», - сказал Андрей Музольф.

По его словам, данная практика присутствует не во всех Церквах. «В греческой традиции участие в Таинстве Евхаристии необязательно подразумевает предварительную исповедь: можно, например, исповедоваться раз в месяц, а причащаться чаще, например, каждую неделю. И только в том случае, если человек чувствует определенную внутреннюю потребность в исповеди (ударение стоит не на слове «формальность», а на слове «потребность», ведь нужно приходить на исповедь не только для того, чтобы допустили к Причастию, но, прежде всего, осознавая свою греховность и желая с ней бороться), тогда, конечно же, никто не может такого человека лишить возможности исповедоваться. Но, опять-таки: все должно быть, в первую очередь, добровольным и осознанным, а не формальным», - пояснил преподаватель КДАиС.

«Если человека перед тем, как он приступил к Чаше, начинает мучить память о каком-то грехе, конечно же, по возможности (если это не создаст дискомфорт для других: в том случае, например, если человек уже стоит перед Чашей и для того, чтобы его поисповедовать, необходимо будет приостановить причащение других) он должен очистить свою совесть с помощью Таинства покаяния», - отметил Андрей Музольф.

Источник: Inpress.ua
исповедь, УПЦ, причастие
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.