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Предстоятель УПЦ возглавил список религиозных лидеров в рейтинге самых влиятельных людей Украины

08.12.2021 / 15:50
Предстоятель УПЦ возглавил список религиозных лидеров в рейтинге самых влиятельных людей Украины
Источник: Центр информации УПЦ
В глобальном рейтинге 100 влиятельнейших украинцев Предстоятель Украинской Православной Церкви занял 40-е место

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий и ряд архиереев Украинской Православной Церкви вошли в Национальный рейтинг влиятельности «Элита Украины – 2021».

Как сообщает Центр информации УПЦ, список самых известных и влиятельных личностей составили Международный экспертный клуб и рейтинговое агентство ElitExpert.

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий занял 40 место – самое высокое среди религиозных лидеров страны.

Экспертная группа профессионалов в области политологии, социологии, экономики, юриспруденции и медиа досконально изучала региональную и национальную элиту Украины на протяжении нескольких месяцев. Итогом работы стал глобальный рейтинг 100 самых влиятельных украинцев и региональные рейтинги, куда включены 20 самых известных и авторитетных людей каждой области страны.

Критерии, по которым эксперты определяли влиятельность духовных лидеров были: активность и широта сферы влияния. Результаты, по мнению составителей рейтингов, вышли максимально прозрачными и объективными.

По итогам проведенной работы самым влиятельным духовным лидером в Украине назван Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. В глобальном рейтинге 100 влиятельнейших украинцев Предстоятель Украинской Православной Церкви занял 40-е место. Далее следуют глава ПЦУ Епифаний – 48 место, верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав (УГКЦ) – 72, главный раввин Киева и Украины Моше Реувен Асман – 87.

В региональных рейтингах в Топ-20 самых влиятельных людей области вошли семь архиереев Украинской Православной Церкви: митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (12 место), митрополит Николаевский и Очаковский Питирим (17 место), митрополит Одесский и Измаильский Агафангел (8 место), митрополит Полтавский и Миргородский Филипп (11 место), митрополит Сумской и Ахтырский Евлогий (12 место), митрополит Херсонский и Таврический Иоанн (9 место), митрополит Черниговский и Новгород-Северский Амвросий (11 место).

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий
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