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Управделами УПЦ рассказал, как подготовиться к Рождеству

08.12.2021 / 14:25
Управделами УПЦ рассказал, как подготовиться к Рождеству
Источник: Центр информации УПЦ
Рождество Христово - это всегда чудо

Заветное желание христианина - быть с Богом.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Рождество Христово - это всегда чудо. Радостный и светлый праздник. Приближаясь к нему, все теплее становится на сердце, вера оживает. Повод вспомнить о самом заветном желании, которое обязательно сбудется», - сказал митрополит Антоний.

Владыка подчеркнул, что желание это - быть с Богом.

«Чтобы Христос милостиво и дальше держал нас возле Себя, со всеми недостатками и грехами. Пытаемся вырваться из Его рук и опеки, а Он терпеливо держит возле Себя. Немощных и бессильных. Полных эгоизма и глупых помыслов. Не умеющих преодолевать свою гордыню, гнев и раздражение. Нас, которые тонут в саможалении и унынии. Перечисляют одни и те же грехи на каждой исповеди. Не способных взять свой крест и нести его до конца. Делаем робкие попытки бежать, обрекая себя на вечное сиротство. А Он держит и ждет. И этого довольно. Больше ведь нечего желать и искать», - отметил управделами УПЦ.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Рождество, митрополит Антоний
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