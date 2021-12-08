В РПЦ считают, что Варфоломей мыслит исключительно в рамках захватнической политической идеологии

Варфоломей постоянно говорит о владычестве в Церкви, о том, что кто-то это владычество хочет у него отнять, но это его головная боль, это он хочет быть владыкой Церкви.

Об этом газете Взгляд сказал настоятель московского храма Живоначальной Троицы протоиерей Андрей Новиков, отвечая на заявление Константинопольсого патриарха о первенстве в православии.

Священник отметил, что глава Константинопольского патриархата пришел на территорию Русской Церкви и попытался расколоть народ. «Именно Варфоломей легитимизировал раскольников, захвативших часть епархий на Украине. И при этом он всю ответственность сваливает на «братьев-россиян»», – добавил он.

«В целом Константинопольский патриарх претендует не только на власть, но и на первенство Церкви. Он говорит, что его решения не подлежат апелляции, что он может вмешиваться в дела Поместных Церквей. Где и когда подобное делала Русская Православная Церковь?» – подчеркнул настоятель храма.

Протоиерей Андрей Новиков считает, что Варфоломей – это человек, лишенный всяких духовных основ, который не руководствуется ни канонами, ни догматами Церкви. «Он мыслит исключительно в рамках захватнической политической идеологии. Православие для него превратилось просто в слово, термин, за которым ничего не стоит. Этот термин работает на обслуживание его политических интересов и интересов тех сил, которые за ним стоят», — сказал священник.