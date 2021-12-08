На Виннитчине храм УПЦ незаконно перерегистрировали в ПЦУ

В Винницкой области храм Рождества Пресвятой Богородицы Украинской Православной Церкви был незаконно перерегистрирован в ПЦУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом написал Телеграм-канал «Дозор на "Первом Казацком"».

О незаконной перерегистрации храма Рождества Пресвятой Богородицы в Сниткове свидетельствуют данные с сайта госрегистров.

«Именно об этом предупреждали и против этого выступали православные жители Винничины на молитвенном стоянии у Винницкой ОГА 3 декабря. Незаконная перерегистрация храма – прямая дорога рейдерам ПЦУ к силовому захвату святыни. Чиновники вновь преступили закон и показали свое истинное отношение к православным украинцам», - отметили в Телеграм канале.

Как сообщалось ранее, в Виннице верующие Украинской Православной Церкви провели молитвенное стояние возле здания областной администрации, с целью привлечь внимание к незаконной перерегистрации религиозных общин Украинской Православной Церкви - в Православную Церковь Украины.

Более 200 верующих Винницкой и Могилев-Подольской епархии вышли защитить свои храмы из-за очередной попытки незаконной перерегистрации общин в селах Бахтин, Вербовец и Снитков.

Верующие УПЦ призвали власть не нарушать закон, а также привлечь к ответственности за незаконную перерегистрацию общин руководителя управления по делам национальностей и религий Винницкой облгосадминистрации Игоря Салецкого.