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В УПЦ рассказали, нужно ли причащать ребенка, если он капризничает

31.01.2022 / 14:35
В УПЦ рассказали, нужно ли причащать ребенка, если он капризничает
Источник: Центр информации УПЦ
Евхаристия – это и есть жизнь человека в Церкви

Если ребенок капризничает, но при этом все же есть возможность его причастить, это обязательно стоит сделать.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф.

«Причащать детей нужно с самого момента их крещения. Потому что именно в причащении человек получает и развивает те благодатные силы, которые он как в зародыше принимает в таинстве Крещения. Крещение – это только начало пути, это только вход в Церковь. Однако недостаточно просто войти в Церковь, нужно жить в ней», - сказал преподаватель КДАиС.

Евхаристия – это и есть жизнь человека в Церкви, напомнил Андрей Музольф. И привел слова Христа: «истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни» (Ин. 6:53).

По его словам, если же ребенок капризничает, но при этом все же есть возможность его причастить, это обязательно стоит сделать.

«Исключением может быть лишь тот случай, когда ребенок может вырвать или выплюнуть причастие. Если такая опасность есть, то лучше ребенка временно не подносить к Чаше. Но, я думаю, все же есть возможность дать такому ребенку хоть небольшую часть Крови Христовой, которую он не сможет выплюнуть. В такой ситуации все в значительной мере зависит от опытности священника», - заключил преподаватель КДАиС.

Источник: Inpress.ua
дети, УПЦ, причастие
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