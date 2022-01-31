В МВД рассказали о подготовке массовых беспорядков в Киеве и ряде областей

Что известно о подготовке беспорядков, в материале РБК-Украина.

https://news.rbc.ua/rus/accidents/podgotovka-massovyh-besporyadkov-ukraine-1643623149.html

Протест под ОП 31 января

Как сообщил на брифинге глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, во время протеста готовились жесткие столкновения с правоохранителями.

"Организатор подыскивал украинцев, которые за деньги готовы были бы помочь провести эти акции. Первая такая акция должна была состояться именно сегодня", - сообщил он.

По его словам, организаторы получили авансом более 1 млн гривен.

"Массовка - от 800 грн на человека, "титушки" - 1200 грн, более радикальные акции (поджог шин) - 2500 долларов. Дополнительно выделили "кассу" на штраф. Потому что правоохранители будут задерживать и будут админпротоколы", - рассказал он.

В МВД озвучили "план действий протестующих"

Глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский рассказал, что вчера в Киеве была задержала группа лиц, которая планировала массовые беспорядки в центре города.

"Количество таких лиц планировалось собрать до 5 тысяч. Из них до 1,5 тысячи "титушки", которые должны были устроить драки с правоохранителями. Обязательно должно было быть насилие среди участников митинга. Должна была быть кровь", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, была спрятана бутафорная кровь, которая должна была якобы пролиться.

"Были медики, которые должны были подтвердить псевдотравмирование "активистов"... Должен был быть поджог автомобильных шин", - рассказал он.

На брифинге опубликовали видеозапись, на которой якобы обсуждали будущие "силовые протесты".

"Это снималось в соответствии с законом, с решением суда, чтобы были доказательства", - заявил Клименко.

Не только в Киеве

Подобные митинги планировали провести, в частности, в Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях.

Возможные связи с Россией

Правоохранители задержали двух человек, которые планировали массовые беспорядки в Украине. Сейчас изучается их причастность к российским спецслужбам, сообщили на брифинге МВД.

В МВД считают, что главной целью акции должна была стать дестабилизация ситуация в Украине и создание международного резонанса.

"Мы на пути установления заказчиков протестных акций, но понимаем, кому выгодна подобная дестабилизация ситуации в стране. Подозрения получили два человека, они граждане Украины. Причастность их к другому государству, к спецслужбам государств устанавливает следствие", - отметил Клименко.