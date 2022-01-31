Митрополит УПЦ объяснил, кого прощает Господь

Нет на свете таких грехов, которые Господь не смог бы простить, но необходимо, чтобы человек доверился Богу и принес искреннее покаяние.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Если кто-то думает, что он настолько грешный, что обречен на муку вечную, то это не благочестие, а хула на Бога. Это маловерие, которое признает Бога слишком «слабым и немощным», чтобы Он смог простить множество, даже самых тяжелых, грехов. Бог может все, но не без нас», - отметил митрополит Лука.

Владыка напомнил, что Господь по Своей любви дает человеку выбор.

«Если кто-то думает, что он сам, своей силой обрел веру, нашел дорогу в храм, стал читать Слово Божие, то он духовно слеп и глух. Все это с нами произошло только по одной причине – Бог Сам невидимой рукой Своей благодати вывел нас на дорогу, которая ведет ко спасению. Но дальше нужно идти своими ногами», - подчеркнул архиерей.

Владыка Лука привел пример апостола Павла, которого избрал Бог избрал не потому, что он был умный, образованный, набожный, а потому, что он был богоборцем и гонителем, и «сделал это, чтобы показать - нет на свете таких грехов, которые Он не смог бы простить»

«Апостол Павел много поработал и потрудился ради Христа, но не переставал считать себя хуже всех. Так и нам нужно жить. Нельзя понимать прощение, как обычную амнистию. Это кредит. После смерти и Воскресения Христа каждый верующий в Него уже спасен, и «это не от нас, а Божий дар». Но получив это спасение, нам нужно выплатить за него то, что максимально возможно для наших сил. Это все равно будет лишь мизерная часть долга, все остальное берет на Себя Бог. Но без этих наших копеек спасение невозможно. И первое, что нам нужно, так это вера во всемогущество Бога. Сколько безнадежных грешников Он смог спасти, скольких вытащить из ада, скольким, самым отчаянным и падшим, дать жизнь вечную. Нет для Него ничего невозможного», - отметил митрополит Лука.

Архиерей призвал быть внимательными к своей душе, каяться в грехах и верить в милость Господа.