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В Беларуси снимают фильм о священнике-исповеднике из Украины

31.01.2022 / 12:45
В Беларуси снимают фильм о священнике-исповеднике из Украины
Источник: Центр информации УПЦ
Съемки фильма проходят в рамках проекта «Новомученики и исповедники Беларуси»

В Беларуси проходят съёмки художественно-документального фильма о священноисповеднике Владимире Хираско родом из города Каменец-Подольский.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», создание картины приурочено к 90-летию со дня кончины святого, отмечаемому в 2022 году, а также посвящена памяти, преставившегося в 2021 году, протоиерея Федора Кривоноса, благодаря трудам которого были прославлены многие новомученики и подвижники Беларуси ХХ века.

Авторы идеи фильма – режиссер Дмитрий Артюх и священник Алексий Масленков. 

Режиссером картины является Виталий Любецкий – член Союза кинематографистов Беларуси, один из авторов сценария фильма «Лекарство для Веры».

Съемки фильма проходят в рамках проекта «Новомученики и исповедники Беларуси».

Картина снимается в стенах Института теологии БГУ и на базе Музея народной архитектуры и быта в деревне Озерцо Минского района.

В основу сценария легли статьи протоиерея Федора и сведения из архивных документов.

Главным консультантом выступает профессор кафедры церковной истории и церковно-практических дисциплин Минской духовной академии Сергей Стренковский.

Священноисповедник Владимир Хираско родился в Каменец-Подольске в семье священнослужителя Григория Хираско. В 1911 году отца Владимира назначили в Минск, с тех пор и до ареста, и ссылок отец Владимир был настоятелем храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» при училище слепых в Минске. 

Первый арест последовал 29 декабря 1925 года. После возвращения из ссылки протоиерей Владимир продолжал служить в той же церкви Минска. За частые проповеди батюшку снова арестовали в 1929 году и приговорили к трёх годам заключения в сибирских лагерях.

Из заключения священник освободился в 1932 году тяжело больным и практически слепым. Он поселился в Гжатске (ныне Гагарин) Смоленской области. Через несколько месяцев, 24 января 1932 года, скончался. Место захоронения на данный момент неизвестно.

В 1999 году отца Владимира Хираско канонизировали как местночтимого святого Белорусской Православной Церкви, а в 2000 году на юбилейном Архиерейском соборе РПЦ отец Владимир был причислен к лику новомучеников и исповедников.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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