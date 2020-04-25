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Кабмін дозволив АРМА купувати військові облігації

01.05.2024 / 13:19
Кабінет міністрів дозволив Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) придбати військові облігації на 1,7 млрд гривень.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.

«Погоджено обсяг придбання Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, за рахунок коштів, розміщених на рахунках Агентства в національній валюті, облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації" у сумі 1 млрд 700 млн гривень», - повідомив Мельничук.

Нагадаємо, минулого тижня Верховна Рада остаточно ухвалила законопроєкт, який дозволить АРМА купувати військові облігації за арештовані валютні кошти, які розміщені на рахунках Агентства.

АРМА, Кабмін
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