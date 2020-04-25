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Кабмін ухвалив рішення про виділення 15,5 мільярдів гривень на закупівлю дронів

01.05.2024 / 11:14
Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 30 квітня, ухвалив рішення про виділення додаткових 15,5 мільярдів гривень на закупівлю дронів.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду.

"Сьогодні уряд виділяє додаткові 15,5 млрд гривень для закупівлі дронів. Це додатковий ресурс до тих 43,3 млрд грн, які ми вже виділили на безпілотники цього року. Кошти підуть адміністрації Держспецзв’язку, що займається відповідними закупівлями", - повідомив Шмигаль.

За його словами, виділені кошти дозволять поставити Силам безпеки та оборони 300 тисяч безпілотників.

На початку березня цього року Кабмін вже виділяв на закупівлю дронів 5 мільярдів гривень. Однак пізніше президент Володимир Зеленський доручив Кабміну налагодити в Україні масове виробництво дронів. Перші розмови про масштабне виробництво Україною дронів почались у грудні 2023 року.

Цікаво і те, що на початку року міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявляв про те, що Україна змогла наздогнати Росію за кількістю виробництва ударних дронів-камікадзе, подібних до іранських "Shahed-131" та "Shahed-136".

Шмигаль, дрони
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