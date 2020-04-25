Для ВПО Ощадбанк запровадить ідентифікацію через відеодзвінок

Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку, передає Укрінформ.

"Із 30 квітня 2024 року для клієнтів – внутрішньо переміщених осіб, за рахунками яких встановлено обмеження та які з об’єктивних причин не можуть фізично звернутися до відділення Ощадбанку, буде запроваджено процедуру ідентифікації особи власника рахунку шляхом відеодзвінка до контакт-центру Ощадбанку", - йдеться у повідомленні.

Для призначення відеодзвінка треба перейти за посиланням і обрати бажану дату та час.

У банку зауважили, що потрібно користуватися виключно вказаним посиланням на офіційному сайті Ощадбанку і не переходити за іншими посиланнями, що розміщені не на офіційному сайті.

"Для відеодзвінка не потрібно вводити будь-які персональні дані та реквізити платіжної картки (повний номер платіжної картки, строк її дії, ПІН-код до неї, одноразові ОТР-паролі для підтвердження операцій з використанням платіжної картки в мережі Інтернет)", - додали в Ощадбанку.

Як повідомлялося, на гарячу лінію Мінреінтеграції надходять звернення щодо випадків накладення державними та приватними виконавцями арешту на банківські рахунки внутрішньо переміщених осіб. В тому числі йдеться про кошти, отримані ВПО як соціальна допомога від держави та міжнародних організацій.

Віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що блокування соціальних рахунків внутрішньо переміщених осіб (ВПО) є неприпустимим.

У Верховній Раді перебуває на розгляді урядовий законопроєкт №9065 "Про внесення змін до розділу ХІІI до прикінцевих та перехідних положень закону "Про виконавче провадження", який забороняє звернення стягнення на кошти, які отримуються як допомога на проживання переселенців.