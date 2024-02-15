Войти | Зарегистрироваться
13:07

четверг,
15 февраля
Онлайн
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Країна
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Шмигаль: Ударні дрони лише за пів року вразили понад 14 тисяч цілей

14.02.2024 / 09:10
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що українські ударні безпілотні літальні апарати вразили понад 14 тис. ворожих цілей за минулі пів року.

"Держава здійснила справжню революцію в регулюванні створення безпілотників. Ухвалили 20 законів та підзаконних актів, і завдяки цьому масштабували виробництво в 100 разів. Прибрано бюрократію, є реальна конкуренція близько 200 приватних компаній у сфері БПЛА. 40 млрд грн передбачено в цьогорічному державному бюджеті на закупівлю дронів. І це ще не межа", - сказав Шмигаль на засіданні уряду.

Прем'єр наголосив, що новітні розробки вже змінюють хід війни, зокрема морські дрони "паралізували ворожий флот на Чорному морі та гарантували безпеку водного логістичного коридору".

"Ударні дрони лише за пів року вразили понад 14 тисяч цілей: російську техніку, ППО, РЕБ і укріплення", - додав він.

Шмигаль наголосив, що створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ дасть змогу максимально використовувати потенціал дронів.

Шмигаль, дрони
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
15 февраля
14 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.