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Юсов: росіяни не реагують на запити щодо повернення тіл полонених, які нібито загинули внаслідок падіння літака Іл-76

13.02.2024 / 17:27
До російської федерації зверталися з запитами щодо повернення тіл полонених, які нібито загинули внаслідок падіння літака Іл-76, однак росіяни не реагують на запити.

Про це з посиланням на представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова повідомило "Суспільне".

Юсов повідомив, що запити на повернення тіл військовослужбовців подаються.

1 лютого представник ГУР повідомляв, що Україна зверталася до рф стосовно повернення тіл полонених, що, як стверджували кремлівські пропагандисти, нібито загинули внаслідок трощі російського літака Іл-76. Однак держава-агресор не реагує на запити.

Представник ГУР тоді пояснив, що у межах обміну 31 січня додому повернулись українці, яких мали обміняти 24 січня - за винятком 65 людей зі списку, що оприлюднили російські пропагандисти.

Юсов тоді наголосив, що в Україні статус цих 65 воїнів, яких росіяни оголосили нібито загиблими, не змінювався - вони вважаються військовополоненими.

"Щодо інформації про загибель, Україна зверталась і продовжує звертатись щодо передачі тіл. Поки що російська сторона на це не йде", - сказав представник ГУР 1 лютого.

Пізніше секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов сказав, що на борту російського військово-транспортного літака Іл-76 не було українських військовополонених.

ГУР, Юсов
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