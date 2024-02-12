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Зеленський: Україна готується до Мюнхенської безпекової конференції

13.02.2024 / 13:19
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до Мюнхенської безпекової конференції.

Про це він сказав у відеозверненні, передає УНН.

"Провів сьогодні тривалу нараду щодо підготовки нашої міжнародної роботи в лютому. Зокрема, готуємося до Мюнхенської безпекової конференції – важливої не лише європейської, а й глобальної платформи. Україна представить своє бачення цього року. І багато в чому вирішального року – тих перспектив, які є в усіх нас, у всіх вільних націй, і які точно не мають бути втрачені", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що співпраця має значення і висловив вдячність усім у світі, хто це усвідомлює та усім, хто допомагає.

"Кожному лідеру, кожній державі, які хочуть чесного миру так само, як і українці", - додав Зеленський.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв раніше, що Україна на Мюнхенській конференції просуватиме надання далекобійних ракет і бойових літаків.

Зеленський
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