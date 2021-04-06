Достижения "Укргосрейдера": АРМА против инвесторов

Как правило, когда говорят о зарубежных инвестициях в экономику Украины, подразумевают западные капиталовложения. Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал международных инвесторов стать "архитекторами успеха новой Украины", пишет From-UA.

"Украина должна стать инвестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы. Главным драйвером для экономического развития является возможность получать прибыль. И мы одна из немногих стран, которая сейчас позволяет зарабатывать столь высокий доход на инвестированный капитал. Сегодня мы недоинвестированные и недолюбленные. Нам критически нужны инвестиции и обновление основных средств. Общий объем необходимых инвестиций в страну - 50 млрд долларов. Это позволит создать новые рабочие места и дать украинцам возможность зарабатывать больше», - заявил Зеленский. И принялся за дело.

Президент Владимир Зеленский 10 февраля подписал закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине". 5 марта 2021 Владимир Зеленский подписал инициированный им закон, который, в частности, предусматривает, что до 1 января 2035 года от налогообложения освобождается оборудование и снаряжение, которое будет ввозиться в Украину для реализации инвестпроектов. 19 марта 2021 Президент подписал указ о создании национального фонда инвестиций с целью создания благоприятных условий для реализации масштабных инвестпроектов и развития международного экономического сотрудничества.

Однако в 2020 году чистый отток прямых иностранных инвестиций из Украины составил $868,2 млн по сравнению с их чистым притоком на $5,86 млрд в 2019 году. Согласно данным Национального банка Украины, таким образом отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из Украины зафиксирован впервые с 2015 года, когда он составил $458 млн.

Так что же – или кто же! - мешает воплотить намерения украинской власти в реальность?

Недоверие к судебной системе в Украине заняло первое место среди препятствий для иностранных инвестиций, а почти половина опрошенных иностранных инвесторов считают, что инвестиционная привлекательность Украины снижается.

Но лидером в «борьбе с инвестором» без сомнения, является Национальное агентство Украины по розыску и менеджменту активов, или АРМА, созданное Законом Украины от 10 ноября 2015 № 772-VII, а на его основании - Постановлением Правительства от 24 февраля 2016 № 104.

Однако, вместо того, чтобы управлять арестованным имуществом преступников, жертвами АРМА в Украине почему-то становятся легальный бизнес и даже потерпевшие в уголовных производствах. А само Нацагентство превратилось в инструмент легального рейдерства и давления на бизнес.

АРМА часто отдает в управление активы компаниям, эффективность в работе которых вызывает сомнения. Это структуры, зарегистрированные за несколько недель перед самим конкурсом, в местах массовой регистрации, с уставным капиталом в 100-1000 грн, с владельцами и руководителями - киприотами, спортсменами, директорами регистрационных предприятий, зачастую – лицами, ранее фигурировавших в рейдерских захватах. Под этим «компаниями» может скрываться любой - владелец актива, его оппонент, родственник работника АРМА.

Давайте посмотрим, чем занималась АРМА? Тем, чем должна заниматься по закону или построением коррупционных схем для обогащения отдельных групп людей?

Например, в мае 2018 года Печерский районный суд Киева передал резиденцию сбежавшего президента Януковича "Межигорье" в управление АРМА. А уже 29 мая 2019 в АРМА сообщили об избрании управителем резиденции "Межигорье" ООО "Скомпани". Фактически – управляющим было назначено лицо из окружения беглого президента, что вызвало общественный резонанс и возмущение в социуме. Общественный совет при АРМА потребовал провести новый конкурс по отбору управляющего резиденцией "Межигорье". В АРМА же заявили, что не видят оснований менять свое решение.

Примечательно, что с момента основания "Скомпани" не вела никакой реальной хозяйственной деятельности и не управляла объектами, как утверждала в своей презентации на конкурсе.

Директор "Скомпани" Вороненко возглавил компанию в начале апреля 2019 года. Журналисты выяснили, что в течение года, до февраля 2018-го, Вороненко был помощником одиозного нардепа Евгения Мураева – бывшего ближайшего соратника Януковича, и сам входил в число приближенных к беглому президенту лиц. Таким образом АРМА осознанно назначила управляющим имущества подконтрольную Януковичу компанию.

Один из бывших сотрудников АРМА на условиях конфиденциальности рассказал о схеме работы АРМА:

«В агентство приходит заказчик, которого интересуют, допустим, определенные чужие активы. Юристы АРМА формируют ему "под ключ" уголовное дело. После чего следователь по согласованию с прокурором вносит в суд представление, которое попадает к лояльному следственному судье. Тот принимает постановление об аресте нужного актива и передаче его в управление АРМА. При этом Агентство, особо не утруждая себя процедурами оценки, может оперативно через конкурс передать его "своему" управляющему или вообще сразу его продать. Что – далеко не редкость - сообщил источник. - Фактически, такая коррупционная схема отпугивает иностранных инвесторов, потому что они не хотят играть по нашим, давно устоявшимся, коррупционным правилам».

Сейчас в НАБУ расследуется уголовное дело о том, как «антикоррупционеры» из АРМА продали 27 гектаров принадлежащей группе Ашан земли под Одессой по цене в 26 раз ниже рыночной.

В 2013 году группа Ашан приобрела корпоративные права компаний, в собственности которых находились нынешние спорные гектары – ООО "С.П.Т." и ООО "АБС Технолоджи". Речь о 26,8 га в Овидиопольском районе Одесской области, целевое назначение которых – для реализации проекта по строительству торгово-развлекательного комплекса с многоуровневой транспортной развязкой.

В реализацию проекта французы уже инвестировали свыше 200 миллионов. И это при том, что сетевые супермаркеты компании работают по всей Европе. И вкладывать инвестиции значительно выгоднее в «беспроблемных» странах. Однако инвестор – поверив в перспективы Украины! – готов был создать новые рабочие места для украинцев, пополнять украинскую казну налогами… Но в результате - по сомнительным судебным решениям, которые в последствии были отменены! – земельные участки перешли под контроль агентства АРМА.

А уже в июле 2019 года одесская земля Ашана была продана по заниженной цене компании OOO "Пелучо" с уставным фондом в 5 тыс грн. В этой же компании лояльный для заказчика «схемы по захвату земли» менеджмент был назначен за две недели до ее передачи в АРМА.

«Почему-то АРМА решила, что земельные участки можно приравнять к «быстропортящемуся продукту», единственным способом управления которым является молниеносная продажа – в течении пяти дней. Все три лота были выставлены с нарушением сроков подготовки к торгам, на все три заявилось два одних и тех же участника, регистрация в торгах с разницей в 5 минут, торговались одинаково и в одно и то же время, один победитель во всех лотах – ООО "Пелучо". Единственный учредитель и директор – молодая девушка с винницкой пропиской", – сообщил информированный источник.

В результате разгоревшегося скандала, сейчас за эту сделку в отношении агентства АРМА и его сотрудников открыты несколько уголовных производств:

- № 52019000000000711 зарегистрировано НАБУ по признакам преступления, предусмотренного ст. 191 ч. 5 Уголовного кодекса Украины (УК) по факту растраты имущества в особо крупных размерах;

- № 62019100000001202 зарегистрировано ГБР по признакам преступления, предусмотренного ст. 191 ч. 5 УК по факту растраты имущества в особо крупных размерах.

Объединенное дело передано в ведение НАБУ.

А вот о победительнице торгов, «девушке с винницкой пропиской»– стоит рассказать отдельно.

26 марта 2019 года был официально сменен руководитель ООО "Пелучо". Новым руководителем компании стала Маринина Ирина Анатольевна.

- На ее странице Facebook в профиле содержалась информация о том, что ее местом работы является АРМА. А с 15 марта 2019 года она работает в ООО "Пелучо". Причем дата начала работы директором в ООО "Пелучо" - предшествует передаче земельного участка АРМА в управление – 5 апреля 2019 года. Правда, после скандала с рейдерским захватом земли Ашана – страничка Ирины Марининой в ФБ изрядно подчищена, и информации о ее причастности ни к АРМА, ни к «Пелучо» - там уже нет. А страничка посвящена «индустрии красоты», и судя по публикациям – Ирина Маринина занимается исключительно своим элитным салоном Mira Studio PM.

Разумеется, может возникнуть вопрос: неужели салон красоты приносит такие прибыли, что можно позволить себе потягаться за 27 га земли с французским инвестором? И второй вопрос: что именно владелица салона красоты собирается на этих гектарах делать? Построить межгалактический спа-салон? Или перепродать? Или ее просто настойчиво попросили провернуть сделку, которая наверняка испортит отношения Украины с французским инвестором?

Опять же из открытых источников можно узнать, что в 2020 году Ирина Маринина баллотировалась в Киевоблсовет по списку ОПЗЖ под номером 52. Возможно, это была «благодарность» за удачную сделку по захвату земли иностранного инвестора?

Также из открытых источников можно узнать, что кандидатка от ОПЗЖ Ирина Маринина является учредителем трех ТОВ:

«Мастерская красоты «Все для тебя», основной деятельностью которой почему-то, вопреки названию, указана деятельность колл-центров, «Король» торгующей табачными изделиями, и той же «Пелучо» - как раз занимающейся сдачей в аренду недвижимости.

А вот уже по информации из достоверного инсайдерского источника стало известно, что пани Ирина довольно часто наведывается в киевский офис ОПЗЖ. Возникает вполне логичный вопрос – какая существует связь между ОПЖЗ, коррупционной деятельностью АРМА и Ириной Марининой (ООО «Пелучо») - думайте сами.

Как вариант, не исключено, что в истории с захватом земли Ашана, само это ТОВ «Пелучо» было создано именно для участия в рейдерских схемах АРМА по захвату имущества иностранных инвесторов в интересах третих сторон, в том числе и за пределами Украины. А интерес очевиден: любой конфликт с иностранными инвесторами снижает инвестиционную привлекательность Украины в глазах зарубежного капитала. И инвестиционной няней положение не исправить.

Новое руководство АРМА якобы «заинтересовано» закончить неудобную для себя историю с кражей земли в Одессе у международного инвестора - сетевого ритейлера "Ашан" и его партнера "Ситрас". Во всяком случае, об этом в интервью заявил в. и. о. председателя агентства Виталий Сигидин. При этом он акцентировал, что новое руководство АРМА «не имеет отношения к действиям предыдущих руководителей», и «не может комментировать действия предыдущего руководства Агентства, но этому факту дадут надлежащую оценку правоохранительные органы, в том числе действиям Ирины Марининой, директора ООО "Пелучо" - компании-захватчика земель "Ашан" в Одессе».

Но по факту - на данный момент агентство продолжает активно оспаривать все решения по земельным участкам "Ашан" и "Ситрас", принятые судами в пользу последних. Кто же тот «таинственный заказчик», который без труда договорился с предыдущим руководством АРМА и продолжает уже совместно с якобы обновленной АРМОЙ отстаивать коррупционную преступную схему в отношении Ашан. Это наглядно демонстрирует: АРМА никоим образом не намерена следовать планам и обещаниям действующей украинской власти в целом и президента Украины персонально! Очевидно, задачи у АРМА – прямо противоположные….

Подобные истории, как с Auchan group, мягко говоря, не стимулируют иностранных инвесторов вкладывать деньги в Украину. И эта антиукраинская деятельность, безусловно, будет иметь очень негативные для Украины последствия. К сожалению, не только экономические, а возможно - и политические.

АРМА должна прекратить "кошмарить" бизнес, портить инвестиционный климат в стране, зато начать выполнять свои прямые функции - качественно управлять арестованным имуществом. Этого ждут все украинские и иностранные инвесторы.