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Свириденко: У квітні Україна експортувала рекордний обсяг продукції з часу повномасштабного вторгнення росії

02.05.2024 / 16:25
У квітні 2024 року Україна експортувала рекордний обсяг продукції з часу повномасштабного вторгнення росії - 13,1 млн тонн, перевершивши показники лютого 2022 року.

Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.

Торговельний показник на 1,3 млн тонн перевищив показники березня та виявився більшим, ніж в лютому 2022 року, до початку широкомасштабної війни. У грошовому еквіваленті експорт у квітні сягнув $3,3 млрд.

"Заходи з відновлення та нарощування експорту, які вживає Уряд України спільно з нашими міжнародними партнерами, дають чудовий результат (…) Працюємо далі над нарощенням обсягів експорту, передовсім несировинного, адже важлива складова нашої політики "Зроблено в Україні". Разом зі збільшенням обсягів виробництва та залученням інвестицій у реальний сектор це сприятиме розвитку економіки" - наголосила Свириденко.

За її словами, рекордним цифрам сприяло відкриття альтернативних експортних коридорів, зокрема морського (торік влітку), що дозволив вивозити зерно та метал. Також важливу роль відіграла програма страхування суден UNITY із Британією та пулом компаній.

Збільшенню експорту посприяло розширення пропускної спроможності "шляхів солідарності", особливо з Молдовою та Румунією, а також покращення залізничного транспортування вантажів до дунайських портів.

експорт, Свириденко
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