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Союзники по НАТО запевнили, що це не припинять підтримувати Україну

03.05.2024 / 09:10
У зв'язку з нещодавньою гібридною діяльністю росії Північноатлантична рада виступила із заявою, засудивши такі дії рф і запевнивши, що це не припинить підтримувати Україну.

Текст заяви поширила в четвер штаб-квартира Організації Північноатлантичного договору.

"Союзники по НАТО глибоко занепокоєні нещодавньою шкідливою діяльністю на території союзників, зокрема тією, що призвела до розслідування та пред'явлення обвинувачень багатьом особам у зв'язку з ворожою державною діяльністю, що зачіпає Чехію, Естонію, Німеччину, Латвію, Литву, Польщу та Велику Британію. Ці інциденти є частиною посилюваної кампанії, яку росія продовжує здійснювати в усьому євроатлантичному регіоні, зокрема на території Альянсу й через довірених осіб", - ідеться в заяві.

Такими діями союзники назвали дезінформацію, саботаж, акти насильства, кібер- та електронне втручання, кампанії з дезінформації та інші гібридні операції. "Союзники по НАТО висловлюють глибоке занепокоєння гібридними діями росії, які становлять загрозу безпеці союзників. Ми підтримуємо постраждалих союзників і солідарні з ними. Ми діятимемо індивідуально й колективно, щоб протистояти цим діям, і продовжимо тісно координувати свої дії", - заявили в Альянсі.

Союзники по НАТО також зазначили: "Му і далі підвищуватимемо нашу стійкість, а також застосовуватимемо й удосконалюватимемо наявні інструменти для протидії гібридним діям Росії, а також забезпечимо готовність Північноатлантичного союзу і союзників до стримування й захисту від гібридних дій або атак". "Ми засуджуємо поведінку росії і закликаємо росію виконувати свої міжнародні зобов'язання, як це роблять союзники. Дії росії не завадять союзникам продовжувати надавати підтримку Україні", - запевнили в НАТО.

НАТО
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