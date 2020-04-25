Депутат естонського парламенту на велосипеді проїхав з Таллінна до Києва

Про це він повідомив у своїх соцмережах, передає УНН.

"Я зробив це! Їхав на велосипеді до Києва, щоб показати, що війна триває і висловити підтримку захисникам. Давайте зосередимося на тому, щоб допомогти Україні виграти цю війну та перемогти терористичну росію! ", - написав депутат