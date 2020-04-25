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Депутат естонського парламенту на велосипеді проїхав з Таллінна до Києва

03.05.2024 / 13:19
Естонський депутат Крісто Енн Вага подолав 1700 кілометрів на велосипеді з Таллінна до Києва, щоб допомогти Збройним Силам України. Під час подорожі йому вдалося зібрати майже 30 тисяч євро, за які придбають автомобілі і FPV-дрони.

Про це він повідомив у своїх соцмережах, передає УНН.

"Я зробив це! Їхав на велосипеді до Києва, щоб показати, що війна триває і висловити підтримку захисникам. Давайте зосередимося на тому, щоб допомогти Україні виграти цю війну та перемогти терористичну росію! ", - написав депутат

Естонія, Вага
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