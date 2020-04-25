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Підсумкові обсяги виробництва газу «газпромом» стали найнижчими за 34 роки, що існує компанія, - ЗМІ

03.05.2024 / 18:30
Через наслідки повномасштабного вторгнення рф в Україну, російська енергетична компанія «газпром» минулого року вперше майже за чверть століття опинилася в мінусі

Через наслідки повномасштабного вторгнення рф в Україну, російська енергетична компанія «газпром» минулого року вперше майже за чверть століття опинилася в мінусі. Про це повідомляє tagesschau.

https://glavcom.ua/world/world-economy/hazprom-zafiksuvav-miljardni-zbitki-za-2023-rik-998966.html

Так, згідно з оприлюдненим звітом компанії, після прибутку в 1,23 трильйона рублів у 2022 році, чисті збитки за другий рік війни у 2023 році становили близько 629 млрд рублів (еквівалентно €6,4 млрд).

Варто зазначити, за підсумками 2023 року найбільша газова компанія рф викачала з надр 404 млрд кубометрів сировини. Порівняно з першим роком повномасштабної війни, коли «газпром» почав заморожувати свердловини і втратив п’яту частину видобутку, обсяги знизилися ще на 9 млрд кубів.

Підсумкові обсяги виробництва газу «газпромом» стали найнижчими за 34 роки, що існує компанія. Так, проти 1990 року, «газпром» втратив третину видобутку, або майже 200 млрд кубів.

«газпром» залишився без можливості продавати газ після спроби «заморозити Європу», щоб досягти поступок Україною.

газпром
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