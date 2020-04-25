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Водные виды спорта на доске

29.04.2024 / 15:14
Водные виды спорта на доске
Водный спорт на доске - это отличное сочетание активного отдыха, простых упражнений на равновесие и сложных задач по исполнению трюков. Такие виды спорта развивают координацию, гибкость и ловкость, а вдобавок - дают насладиться природой и водной стихией. Итак, в каких видах спорта доска для плавания становится основным инструментом, рассказываем далее.

Водный спорт на доске — это отличное сочетание активного отдыха, простых упражнений на равновесие и сложных задач по исполнению трюков. Такие виды спорта развивают координацию, гибкость и ловкость, а вдобавок — дают насладиться природой и водной стихией. Итак, в каких видах спорта доска для плавания становится основным инструментом, рассказываем далее.

Серфинг и его виды

Один из самых популярных видов спорта на доске — серфинг. Спортсмены здесь учатся управлять доской, ловить волну и держаться на ней максимально долго.

У серфинга есть несколько вариаций:

  • виндсерфинг — используется парус, а главную роль в плавании играет ветер;
  • вейксерфинг — человек сначала держится за фал, а после — отпускает и переходит на волну от катера;
  • SUP-серфинг — спортсмен стоит на доске, но использует весло для передвижения;
  • кайтсерфинг — используют силу ветра, которая передается через кайт (особый парашют).

В каждом из этих видов серфинга доска отличается по форме. Обычно всю экипировку можно взять в прокат — специальные пункты есть на пляжах. Если вы хотите всерьез углубиться в водные виды спорта, стоит приобрести собственную доску, гидрокостюм и другое снаряжение. Вы можете выбрать их в спортивных магазинах или на OLX. Большие онлайн-площадки предлагают товары для разных активностей, и вы можете заказать как фишки для футбола, так и акваланг или борцовки для единоборств.

Вейкбординг

Немного отличается вейкбординг. Это тоже экстремальный вид спорта, в котором используют доску и катаются по волнам. Но этот вариант активности взял больше от сноубординга — основной инвентарь даже похож на него.

В доске для вейкбординга есть отличия от серфа. Здесь присутствуют особые крепления и кили. Чтобы минимизировать падение, спортсмен держится за трос, а набрать скорость помогает катер, едущий впереди.

Специфические виды бординга

В случае с бордом есть тоже разные вариации спорта. Например, кайтбординг подобен кайтсерфингу. Для движения используют парашют, но спортсмен катается на борде, а не на серфе.

Нибординг похож на вейкбординг по основным характеристикам, только отличается положение самого райдера. Человек стоит на коленях во время движения за катером или на лебедке.

Скимбординг сочетает серфинг и скейтбординг. Его отличие состоит в том, что поймать волну можно недалеко от берега. Чтобы прокатиться на доске, нужно разбежаться по суше и запрыгнуть на доску. А дальше можно скользить по мокрому песку или по воде. Здесь остается место для маневров и трюков.

Бодибординг отличается тем, что здесь человек лежит на доске. Для катания используют ласты — с ними движение становится проще. Этот вид спорта прост в освоении: поймать волну можно даже с первой попытки. 

Подведем итоги

Водные виды спорта на доске отличаются экстремальностью. Если вы любите ощущение азарта и бурления крови от адреналина, то точно стоит прокатиться на борде или серфе. Но сначала — пройдите инструктаж и узнайте базовые фишки, без которых не покорить волну.

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