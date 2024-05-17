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Усик очолив рейтинг найкращих боксерів світу

23.05.2024 / 15:23
Олександр Усик очолив і ще один рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії.

Нагадаємо, одразу після бою проти Тайсона Ф'юрі і завоювання титулу абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, українець очолив список P4P від авторитетного боксерського видання The Ring.

Цього разу перерахунок зробили експерти ESPN. В оновленому рейтингу Олександр Усик також піднявся на першу сходинку.

Він потіснив на другу сходинку американця Теренса Кроуфорда. Третім йде Наоя Іноуе з Японії, який нещодавно захистив титул абсолютного чемпіона у другій найлегшій вазі у бою з Луїсом Нері.

Рейтинг P4P від ESPN:

1(3). Олександр Усик

2(1). Теренс Кроуфорд

3(2). Наоя Інуе

4(5). Дмитро Бівол

5(4). Сауль Альварес

6. Артур Бетербієв

7. Джервонта Девіс

8. Шакур Стівенсон

9. Джессі Родрігес

10(-). Теофімо Лопес

Усик, ESPN
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