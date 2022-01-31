Советник экс-канцлера ФРГ раскритиковал позицию Германии по поставке оружия Украине

Как сообщает Spiegel, об этом он сказал в интервью Rheinische Post, пишет "Европейская правда".

С одной стороны, отметил Хойсген, Германия из-за своего прошлого воздерживается от поставок оружия в регионы, где продолжаются конфликты, однако продает Израилю современные субмарины.

По его словам, сейчас справедливо подняли вопрос, не стоило ли Германии из таких же соображений сделать исключение для Украины. Хойсген напомнил об убийстве в Бабьем Яру во время нацистской оккупации тысяч украинских евреев.

Кристоф Хойсген также выразил мнение, что если Россия предпримет новую агрессию, газопровод "Северный поток-2" нужно будет приостановить. "Если российские войска вторгнутся в Украину, нельзя, чтобы СП2 работал, словно ничего не произошло", - сказал он.

Он добавил, что в сложившейся ситуации НАТО и ЕС важно демонстрировать единство, отметив, что президент РФ Владимир Путин всегда пытался внести раскол между Европой и США и внутри Евросоюза.

Напомним, действующий глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что позиция Германии по поводу оружия для Украины бьет по ее репутации и может привести к потере доверия со стороны союзников.

Ишингер вскоре покинет пост главы Мюнхенской конференции по безопасности после 14-летнего пребывания в должности, его сменит 66-летний Кристоф Хойсген.

Хойсген уже критиковал Путина за прославление сталинизма и подчеркивал, что Западу следует четко определить свои позиции по отношению к Москве.