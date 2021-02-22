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В бундестаге сравнили действия Киева с политикой гитлеровской Германии

22.02.2021 / 11:30
Депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт заявил, что политика нынешних властей Украины в отношении своих граждан, СМИ и бизнеса напоминает политику в гитлеровской Германии в 30-е годы прошлого века.

Об этом пишет MIGNEWS со ссылкой на РИА Новости.

"Закрытие каналов на своей территории, введение санкций беспрецедентных в отношении граждан Украины, отжим бизнеса - очень сильно похоже на то, что делали нацисты в 30-е годы в Германии с неугодными", - сказал Гердт.

По его словам, непозволительно спокойно смотреть на то, что сегодня происходит на Украине.

"Сейчас не время отмалчиваться и не время для политкорректных высказываний дипломатических. Надо называть вещи своими именами, иначе мы потеряем контроль над процессами", - считает депутат.

ФРГ, Гердт, власти Украины
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