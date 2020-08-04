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В Киевской области в результате ДТП погибли четыре человека, еще один - в больнице

04.08.2020 / 16:20
Правоохранители Киевской области устанавливают причины дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей, в результате которого погибли четыре человека, еще один получил травмы.

Как сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области, смертельная дорожная авария произошла 2 августа около 23:20на 55 км автодороги "Борисполь – Мариуполь", с участием двух автомобилей "Ваз 21061" и "Daewoo Lanos".

"В результате столкновения 36-летний водитель авто "ВАЗ", его пассажир, личность которого устанавливается, и две пассажирки автомобиля "Daewoo", 23-ти и 29-летнего возраста, от полученных травм погибли на месте ДТП. 32-летний водитель легковушки "Daewoo" с телесными повреждениями доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

Источник

Киевская область, ДТП
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