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НАБУ не может надлежащим образом вручить подозрение

15.10.2020 / 19:48
Киевский апелляционный суд подтвердил решение о том, что глава Окружного административного суда города Киева (ОАСК) Павел Вовк не является подозреваемым по делу так называемых "пленок ОАСК", которое расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Об этом информирует телеграмм-канал "Под мантией". 

"НАБУ кричит много, а подозрение надлежащим образом вручить не может! Более того, набушники ведь имеют непосредственный доступ к базе "Аркан" и прекрасно знали, что часть судей были за границей. Зачем нужен был этот цирк?" - задаются вопросом авторы поста.

"Теперь какая-то процессуальная эквилибристика. Недавно ознакамливались с решениями Высшего совета правосудия по ОАСК. Посмотрите для интереса, - сто пятьдесят одно производство, начали с Майдана, что-то выделяли, объединяли, разъединяли, перещёлкивали - перебрасывали. Человеку с юридическим образованием сложно сразу понять, что это за десятки сомнительных производств, однако нечистоплотность процедуры и фальсификации налицо. Будем следить. И да - поддерживаем ОАСК в этом вопросе. Нишу для грязи и негатива в отношении суда оставляем соросятам. Это их хлеб", - отмечают судьи.

суд, НАБУ, Вовк, ОАСК
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