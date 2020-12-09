Суд в очередной раз обязал Генпрокурора забрать у НАБУ дело судей ОАСК

Печерский суд снова подтвердил, что дело ОАСК, согласно нормам процессуального законодательства, не может расследоваться НАБУ. А, значит, Генпрокурор должна немедленно выполнить предыдущие решение и передать дело другому органу согласно подследственности. Об этом идет речь в решении суда от 09.12.2020, копию которого журналистам предоставил адвокат судей ОАСК Андрей Заяц, пишет Капитал.

«Еще 4 августа Печерский суд постановил, что криминальное производство относительно так называемых „пленок“ должно быть передано другому правоохранительному органу, поскольку инкриминируемые статьи неподследственны НАБУ. В дальнейшем указанное решение было пересмотрено Киевским апелляционным судом и Верховным судом, которые подтвердили его законность. Вместо того, чтобы выполнить данное решение, генпрокурор обратилась с письмом в Печерский райсуд за разъяснениями, как именно она должна его выполнять. И 9 декабря Печерский суд в ответ на заявление Генерального прокурора Венедиктовой объяснил ей, что нужно просто выполнить то решение, которое было написано простым и четким языком, и которое давно должно было быть выполнено» — рассказал адвокат, показав документы.

В новом решении суда отмечается, что Генпрокурор не нуждается в дополнительных разъяснениях.

«Суд считает, что постановление Печерского районного суда города Киева от 04.08.2020 года в части определения подследственности за конкретным органом или изменение подсудности в разъяснении не нуждается... В частности, в постановлении четко указано, что «Национальное антикоррупционное бюро Украины не может выступать органом досудебного расследования в данном уголовном производстве, а подследственность в нем следует определять или за следователями органов национальной полиции, или за следователями органов безопасности, или, исходя из статуса субъектов уголовных правонарушений, за следователями государственного бюро расследований», — отмечается там.

«Разъяснить, что решение Печорского районного суда от 04.08.2020 по делу № 757/32221/20-к вступило в законную силу с момента его провозглашения и подлежит немедленному исполнению, путем принятия соответствующего процессуального решения Генеральным прокурором», — подчеркивается в резолютивной части решения от 9 декабря.

Адвокат Заяц убежден, что данное решение все-таки будет выполнено Генпрокуратурой, поскольку это, прежде всего, в интересах следствия.

«НАБУ не может расследовать данное дело, потому что это нарушает процессуальные нормы. Если дело останется в подследственности НАБУ, в дальнейшем все собранные в данном уголовном производстве доказательства будут признаны недопустимыми, так как собраны неуполномоченным органом», — отметил юрист.

Напомним, в НАБУ считают, что председатель ОАСК Павел Вовк, его заместитель и еще 5 судей этого суда, а также глава ГСА Зиновий Холоднюк действовали в рамках преступной организации и имели целью захват госвласти. Несмотря на то, что речь не не о коррупционном правонарушении, дело не было передано другим органам, которые расследуют именно преступления против государства.