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Главу Фонда госимущества пытались подкупить в третий раз

09.12.2020 / 13:50
Детективы НАБУ разоблачили бывшего чиновника акционерного общества "Николаевоблэнерго" на предложении и предоставлении председателю Фонда государственного имущества Дмитрию Сенниченко неправомерной выгоды в 100 тысяч долларов.

Об этом сообщают НАБУ, Специализированная антикоррупционная прокуратура

В Национальном антикоррупционном бюро отмечают, что это уже третья зафиксированная попытка подкупа председателя ФГИУ.

Задержанный предложил главе ФГИУ 100 тыс. долл. США за назначение на должность председателя правления АО "Николаевоблэнерго" (70% акций принадлежит государству). Деньги планировал передать двумя частями: 50 тыс. долл. США и остальные - после назначения.

Кроме того, указанное лицо обещало ежемесячно предоставлять председателю Фонда госимущества 200 тыс. долл. США неправомерной выгоды как часть "теневой" прибыли, полученной благодаря своей должности.

Мужчину задержали нс поличным во время предоставления первого транша.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Напомним, в январе 2020 года по заявлению председателя Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко Национальное антикоррупционное бюро разоблачило и задержало трех человек, которые предлагали ему 5 миллионов долларов взятки.

В июле 2020 года другой злоумышленник предлагал взятку в размере 800 000 долларов за назначение руководителей двух государственных предприятий, а также продолжение действия договора с одним из этих предприятий и коммерческой фирмой.

Источник

НАБУ, Фонд госимущества
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