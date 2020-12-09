Лазарев: Медведчук указал на главную проблематику Украины – несистемность и неспособность власти управлять страной

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил политолог Александр Лазарев.

«Виктор Медведчук очень правильно подметил проблематику Украины. Во главе всех проблем, которые испытывает сейчас наша страна, стоит несистемность и неспособность власти управлять государством. Соответственно, когда они (власть. – Ред.) не могут управлять страной, то отдают это управление на аутсорс (от английского outsourcing, использование внешнего источника или ресурса. – Ред.) другим странам, другим организациям, международным финансовым кланам, которые управляют Украиной, украинской политикой, экономикой, международными отношениями так, как это выгодно им. В итоге мы получаем то, что политика, которая проводится властью Зеленского, "Слугой народа", Офисом президента, Кабинетом министров далеко не проукраинская, а совсем напротив: направлена на интересы наших так называемых внешних партнеров», – высказал свое мнение эксперт.

По логике вещей, продолжил политолог, эти «партнеры» питают к Украине лишь финансовые-политические интересы.

«К примеру, создание проекта "Украина – Антироссия"… Мы поняли за семь лет, что этот проект существовать не может. Государство не может развиваться как антагонизм другого государства, в таком случае оно становится просто разменной монетой для переговоров Запада и Востока. Украину в этом используют, для нас это несет непоправимый экономический ущерб, политические и внешнеполитические проблемы, что влечет за собой разбалансированность государственной системы внутри страны и отсутствие всяческого порядка», – резюмировал Александр Лазарев.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, реагируя на агрессивную реакцию власти по отношению к венгерскому меньшинству на Закарпатье, заявил, что внешнее управление Украиной со стороны США и действующих в их интересах «независимых» организаций, ориентирующихся на Джорджа Сороса, продолжает усиливаться.

«Циничная попытка власти посягнуть на независимость Конституционного Суда, нежелание исполнять его вступившие в законную силу решения, не устроившие Президента Украины Зеленского, его окружение и их западных хозяев, в очередной раз показали, что внешнее управление Украиной со стороны США и действующих в их интересах якобы независимых организаций, в первую очередь ориентирующихся на международного спекулянта Джорджа Сороса, продолжает усиливаться», – сказал политик.