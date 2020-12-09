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Янукович просится на заседание суда по делу Майдана

09.12.2020 / 11:46
Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович хочет участвовать в режиме видеосвязи в заседании суда об избрании ему меры пресечения в деле о разгоне Майдана 18-20 февраля 2014 года.

Об этом сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк в Facebook

Прямая речь: "9 декабря в 14:45 в Печерском районном суде Киева будет рассматриваться ходатайство ОГП об избрании четвертому президенту Украины меры пресечения в деле Майдана. Виктор Янукович требует личного участия в процессе, привлечения к нему потерпевших и допроса свидетелей".

По словам Сердюка, Янукович обратился в Печерский райсуд с требованием обеспечить его личное участие в процессе, как уже было сделано по данному делу Святошинским судом в 2016 году (видеодопрос).

Защита Януковича предлагает заслушать обе стороны: и тогдашние представители власти, и сторонники Майдана.

По словам Сердюка, необходимо публично допросить: Николая Азарова, Виталия Захарченко, Александра Якименко и других, так и со стороны Майдана: Арсения Яценюка, Петра Порошенко, Андрея Парубия, Александра Турчинова, Юрия Луценко и Давида Жвании.

Адвокат заявил, что передает суду и будет требовать публичного изучения 15 томов материалов, якобы подтверждающих причастность к расстрелам на Майдане "представителей постмайданной власти".

Напомним, предыдущее решение Печерского суда о заочном аресте Януковича в этом деле было отменено Киевским апелляционным судом.

После побега в 2014 году экс-президента Януковича из страны правоохранители открыли против него до 10 уголовных производств.

Янукович фигурирует в делах о незаконном завладении резиденции "Межигорье" и "Сухолучье", фальсификации результатов голосований за "диктаторские законы", преступлениях против евромайдановцев, многочисленных тяжких экономических преступлениях, взятке, замаскированный под вознаграждение за авторские книги.

Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и приговорил к 13 годам заключения.

Источник

суд, Янукович
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