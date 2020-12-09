В Раде зарегистрировали законопроект о возобновлении работы НАПК

Об этом сообщает сайт парламента

Дословно из пояснительной записки: "Предлагается восстановить полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, в том числе в отношении судей и судей Конституционного суда, с установлением отдельных особенностей относительно порядка реализации Национальным агентством полномочий по отношению к ним, направленных на обеспечение неукоснительного соблюдения гарантий их независимости".

Отмечается, что такой подход будет учитывать скандальное решение КС от 27 октября и позволит сохранить эффективность и пропорциональность институционального механизма предотвращения коррупции.

Целью этого законопроекта является обеспечение надлежащего функционирования НАПК.

Также предполагается, что будет открыт круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Отмечается, что в случае принятия реализация закона не потребует дополнительных расходов из бюджета.

Прогнозируется, что принятие закона будет способствовать снижению уровня коррупции в Украине; восстановит надлежащую деятельность НАПК; будет способствовать выполнению международных обязательств Украины в сфере предотвращения и противодействия коррупции, дальнейшему воплощению европейских и евроатлантических стремлений Украины, укреплению авторитета Украины на международной арене и тому подобное.

Напомним, 27 октября Конституционный суд признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса. Решение КС расценили как отмену электронного декларирования, отмену полномочий НАПК на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.

В КС заверили, что из этой нормы УКУ надо лишь убрать "умышленное недекларирование" и скорректировать полномочия НАПК. Также судьи заверили, что решение КС не требовало закрытия реестра электронных деклараций.

Президент Владимир Зеленский предложил прекратить полномочия судей КС, признать его решение о декларировании "ничтожным", оставив без правовых последствий, восстановив действие закона "О предотвращении коррупции".

4 декабря Верховная Рада возобновила уголовную ответственность за недостоверное декларирование – за ложь о состоянии предусмотрели штраф и ограничение свободы.

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