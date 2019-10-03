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Рада поддержала реформу НАПК и обязательные декларации в Офисе президента

03.10.2019 / 14:52
Верховная Рада приняла закон, который меняет форму управления Национальным агентством по предупреждению коррупции.

За соответствующий законопроект проголосовали 237 народных депутатов, 233 из которых представители "Слуги народа".

Согласно изменениям, руководить деятельностью НАПК вместо членов будет председатель, которого назначает и увольняет Кабинет министров. Итак, форма управления НАПК будет изменена с коллегиальной на единоличную.

В законе прописано требования и ограничения для претендентов на должность председателя Нацагентства.

Его будут назначать на четыре года. Одно и то же лицо не может занимать эту должность дважды подряд, а одним из оснований для увольнения будет вывод комиссии по проведению независимой оценки эффективности деятельности НАПК о неэффективности такой деятельности. Глава агентства сможет назначить себе трех заместителей.

Закон вступает в силу на следующий день после публикации. С вступлением в силу данного закона досрочно прекращаются полномочия членов НАПК, руководства его аппарата, членов общественного совета при агентстве.

В течение двух месяцев Кабинет министров будет обеспечить проведение конкурса по отбору председателя НАПК. При этом в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу закона Кабмин назначает временно исполняющего обязанности председателя НАПК.

Большое количество изменений предлагается внести в закон о предотвращении коррупции.

Его действие распространено на должности в Офисе президента Украины, которых назначает и освобождает глава государства, а также на должности патронажной службы по закону о государственной службе и на помощников судей.

В законопроекте также содержится норма об отмене государственное финансирование партий, которые не преодолели 5% порог на выборах в Верховную Раду.

Напомним: еще в июле в Офисе президента заявили, что разработали законопроект по реформированию Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Источник 

ВР, НАПК
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