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Комитет рекомендовал Раде поддержать законопроект, который возвращает полномочия НАПК

11.12.2020 / 11:15
Антикоррупционный комитет Верховной Рады поддержал и рекомендовал парламенту принять законопроект, который возвращает полномочия НАПК, отмененные решением Конституционного суда.

Об этом шла речь на заседании комитета 10 декабря

Речь идет о проект закона №4470 о внесении изменений в закон "О предупреждении коррупции", который восстанавливает полноценную работу Национального агентства по предупреждению коррупции.

Проект закона предусматривает открыт круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Кроме того, парламентарии на комитете поддержали законопроект №4471 об особенностях составления протокола в отношении судей.

Профильный комитет рекомендовал Раде принять оба законопроекта за основу и в целом.

Напомним, 27 октября Конституционный суд признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса. Решение КС расценили как отмену электронного декларирования, отмену полномочий НАПК на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.

В КС заверили, что из этой нормы УКУ надо лишь убрать "умышленное недекларирование" и скорректировать полномочия НАПК. Также судьи заверили, что решение КС не требовало закрытия реестра электронных деклараций.

Президент Владимир Зеленский предложил прекратить полномочия судей КС, признать его решение о декларировании "ничтожным", оставив без правовых последствий, восстановив действие закона "О предотвращении коррупции".

4 декабря Верховная Рада возобновила уголовную ответственность за недостоверное декларирование – за ложь о состоянии предусмотрели штраф и ограничение свободы.

Источник

ВР, НАПК
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