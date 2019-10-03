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В сети доступна книга с объяснениями литургии

03.10.2019 / 14:41
В сети доступна книга с объяснениями литургии
Литургия / Фома Источник: Центр информации УПЦ
Прочесть и/или скачать книги можно на официальном сайте митрополита Ионафана

Обновлённые версии «Толковых путеводителей» по Божественной литургии, написанных известным церковным композитором, переводчиком литургических и духовных текстов, одним из возродителей Киево-Печерского напева, митрополитом Тульчинским и Брацлавским Ионафаном, на днях опубликовали в свободном доступе в cети Интернет.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Фома в Украине», в изданиях вмещён полный текст последования Литургии, переведённый на русский язык, с объяснениями малопонятных слов и выражений. Также в них — статьи, посвящённые Таинству Евхаристии и главному богослужению Церкви — Литургии — статьи.

«Без знания и понимания смысла литургических текстов, составленных боговдохновенными Отцами и Учителями Церкви, равно как и без действенного участия в Таинстве Евхаристии, невозможно объять умом и пережить сердцем всю глубину православного учения о Христе и спасении человека. Вместе с тем, в древних литургических церковнославянских молитвословиях есть множество «мелких» деталей, которые по «темноте» перевода ускользают от внимания, но которые важны для понимания и осмысленного совершения евхаристических священнодействий», — считает владыка Ионафан.

Пособия будут полезны для преподавателей церковно-практических дисциплин, студентов духовных школ, регентских отделений, катехизаторов и миссионеров.

Прочесть и/или скачать книги можно на официальном сайте митрополита Ионафана.

Также на портале размещены украинские версии «Толковых путеводителей» и другие труды — книги, статьи, нотные партитуры владыки.

Источник: Inpress.ua
Православие, литургия
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