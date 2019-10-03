В Церкви объяснили, к чему обязывает супругов венчание

Венчание накладывает особую ответственность на сочетающихся браком, потому что перед лицом Бога супруги дают обещание пожизненной верности друг другу.

Об этом сказал глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион (Алфеев) в эфире передачи «Церковь и мир», сообщает patriarchia.ru.

В частности, митрополит отметил, что обеты, которые даются во время венчания, «сродни монашеским обетам, которые невозможно нарушить».

«К сожалению, на практике, конечно, жизнь людей складывается часто по-иному, и мы видим большое количество разводов, в том числе среди православных людей. Это связано с тем, что часто молодые люди вступают в брак поспешно, не взвесив все «за» и «против», не узнав друг друга достаточно хорошо. Такой брак быстро распадается, даже если он был венчанный. А потом те же молодые люди, уже повзрослев, вступают во второй брак, стараются не повторять прежних ошибок, и этот второй брак оказывается прочным. Это довольно распространенная ситуация», - сказал митрополит Иларион.

Также он отметил, что в браке православные супруги должны рожать столько детей, сколько пошлет Бог.

«Таинство венчания на каждого человека возлагает особую ответственность — ответственность не только перед супругом, но и перед Церковью. Кроме того, когда мы венчаем, мы всегда напоминаем супругам о том, что они призваны давать жизнь стольким детям, сколько им пошлет Бог. И это достаточно серьезное требование, которое многие не воспринимают всерьез, но мы, священнослужители, считаем своим долгом об этом напомнить и этого ожидать от своей паствы», - подчеркнул владыка.