"Слуга народа" подала 18 кандидатур в состав ЦИК

Об этом свидетельствует ответ Офиса президента на запрос Гражданской сети ОПОРА.

Согласно ответу, "Слуга народа" подала свой список президенту еще 14 сентября.

Фракция просит рассмотреть при назначении на должности членов ЦИК такие кандидатуры:

Боярчук Оксану Борисовну;

Волошина Юрия Алексеевича;

Гатауллину Елену Аухатовну;

Гетьмана Евгения Анатолиевича;

Греня Виталия Вячеславовича;

Диденко Олега Николаевича;

Евстигнеева Андрея Сергеевича;

Ефремову Ирину Алексеевну;

Каминскую Наталью Васильевну;

Кармазь Александру Александровну;

Квашу Оксану Александровну;

Любченко Павла Николаевича;

Махницкую Екатерину Григорьевну;

Орлова Валентина Валентиновича;

Перепелюка Владимира Григорьевича;

Плукаря Виталия Владимировича;

Постивого Сергея Александровича;

Фрицького Юрия Олеговича.

Пятеро из перечисленных лиц – Олег Диденко, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Екатерина Махницкая и Виталий Плукар – были членами предыдущего состава ЦИК.

Напомним, 24 сентября стало известно, что фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", ВО "Батькивщина" подали президенту свои кандидатуры в ЦИК.

Согласно ответу Офиса президента, предложения "Слуги народа" и "За будущее" по состоянию на 20 сентября в ОП зарегистрированы не были. При этом в "Слуге народа" убеждали, что свои кандидатуры подали одни из первых.

13 сентября Верховная Рада досрочно уволила всех членов Центральной избирательной комиссии, за проект постановления №2127 проголосовал 341 депутат.

Центральную избирательную комиссию обновили год назад: 20 сентября 2018 Верховная Рада 8 созыва уволила 13 из 15 членов ЦИК и назначила в комиссию 14 новых членов по представлению тогдашнего президента Петра Порошенко. Этому предшествовали упреки общественности за то, что ЦИК не обновляют в сроки.

9 сентября 2019 года новый президент Владимир Зеленский направил Верховную Раду представление о досрочном прекращении полномочий ЦИК.

Центральная избирательная комиссия отвергла обвинения Зеленського и назвала свой роспуск политически мотивированным решением.

1 октября спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что президент Владимир Зеленский на две недели просрочил внесение нового состава ЦИК.

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