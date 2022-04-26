«Слуги» контрабандистов Александр Горячкун и Руслан Ткачук в Закарпатье контролируют вывоз мужчин и налички - СМИ

Об этом сообщают журналисты.

«На сегодняшний день цена вопроса от 10 тысяч евро (месяц назад было 8 тыс долларов). Гарантию выезда дают на самом высоком уровне. Отдельно оплачивается вывоз ценностей - валюты и золота. То есть, если вас все таки поймает "залетный" патруль, то конфискации ценностей вы можете избежать», - рассказывают о схеме выезда представители СМИ.

Контролируют вопрос два местных депутата, уточняют в СМИ, Александр Горячкун и Руслан Ткачук. Оба – депутаты Мукачевского горсовета и входят в фракцию "Слуга народа".

«Именно они представляются смотрящими по пересечении "зеленки" и движению контрабандных потоков в Мукачевском районе.

Горячкун и Ткачук являются близкими людьми Василия Петёвки, двоюродного брата Виктора Балоги и неофициального короля контрабанды Закарпатья. Голосуют они по команде Андрея Балоги - мера Мукачево и члена молодой команды Разумкова.

Именно они (Петёвка, Горячкун и Ткачук) договаривались, чтоб выпустили жену соратника Авакова, бизнесмена Игоря Котвицкого, выпустили через пункт пропуска Вилок (Виноградская громада, Закарпатской области) после того, как таможеники обнаружили у нее чемоданы с 32 (!) млн долларов и 1,3 млн евро наличными. Кстати в Венгрии, Котвицкая задекларировала уже 28 миллионов долларов. 4 миллиона осели в карманах "решал"», - стало известно журналистам.

Об этом, как сообщается представителями Венгрии, значится в ответе на соответствующий запрос. Более того, по неофициальным данным, предатели разных уровней вывезли около миллиарда долларов налички при содействии закарпатских депутатов, всё тех же Александра Горячкуна и Руслана Ткачука.

Об этой схеме известно руководству Закарпатской области, пишут журналисты.

«Губернатор Виктор Микита уже неоднократно поднимал вопрос о чистке рядов в местной ячейке президентской партии. Но вопрос пока на паузе. Есть дела поважнее.

Отдельный вопрос к куратору Закарпатской области Николаю Тищенко. Уж ему-то наверняка известно об этих схемах. Судя по всему "бультерьер президента" сточил зубы о закарпатские кланы.

Хотя есть и другое объяснение - Закарпатье просто отдали на откуп Веревскому, контролирующему группу "Довира", а Тищенко выступает всего лишь в роли свадебного генерала», - в заключение пишут СМИ.

И обращают внимание, что это все происходит в военное время – самое тяжёлое для страны: «Когда гибнут люди, когда волонтёры отдают средства на нужны ВСУ и помощь переселенцам, когда просто всей душой готовы поделиться последним – за нашими спинами происходят циничные события».