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140 тыс человек смотрели трансляцию пасхального богослужения из Святогорской лавры УПЦ

26.04.2022 / 16:10
140 тыс человек смотрели трансляцию пасхального богослужения из Святогорской лавры УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Причина народной любви к Святогорской Лавре - не в её архитектуре или красивой природе, а в живущих в ней людях

Около 140 тысяч человек из разных стран стали зрителями трансляции ночного пасхального богослужения в Свято-Успенской Святогорской Лавре УПЦ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал наместник монастыря митрополит Святогорский Арсений в своём поздравительном слове.

Он отметил, что в мирное время в обитель на праздник Воскресения Христова прибывало по 40–50 тысяч паломников. В условиях же войны, которая проходит буквально в 3-5 километрах от монастыря, в лавре собралось немного людей.

«Но любящие лавру люди смотрят нас в соцсетях по онлайн-трансляции. И пасхальную службу сегодня смотрели около 140 тысяч человек. Столько людей ночью не спали - как дорого им это святое место! - и смотрели службу в Святогорской Лавре, желая пребывать здесь, вместе с нами на богослужении, ощутить радость о Христе Воскресшем», - сказал митрополит Арсений.

Владыка отметил, что причина народной любви к Святогорской Лавре - не в её архитектуре или красивой природе, а в живущих в ней людях. Ведь многие из смотрящих трансляции — это родственники насельников монастыря или их духовные чада. Кроме того, Лавра - «вотчина Пресвятой Богородицы», как называли обитель в старинных документах.

«Дай Боже, чтобы благодать коснулась и тех, кто смотрел трансляцию и молился вместе с нами и за нас. Многие люди пишут: «Мы за вас молимся». И такие свидетельства о любви к святому Православию и нашей обители приходят от людей не только из окрестных населённых пунктов, но и из Германии, Бельгии и других стран, с разных континентов. Это в наше время дорого стоит», - сказал наместник Святогорской обители.

Источник: Inpress.ua
Пасха, УПЦ, Святогорская лавра
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