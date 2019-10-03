Аферистка Елизавета Павлова готовится «похоронить» новый фильм

Вслед за фильмом «Лучшая партия», в котором снимался сам Василий Вирастюк, аферистка и мошенница Елизавета Павлова может погубить съемки еще одного фильма. Об этом сегодня говорят участники отечественной киноиндустрии.

Так, Елизавета Павлова была одним из продюсеров украинского фильма «Лучшая партия». Фильм должен был выйти в кинотеатрах в марте 2016 года. Однако картина так и не вышла из-за нехватки средств.

Как оказалось, Елизавета Павлова, которой был доверен подбор сценаристов, актеров и других членов команды, попросту растратила выделенные на фильм деньги.

Она оплачивала работу сценариста, которая не была сделана, тратила вместе со сценаристом его аванс на отдыхе в Каннах, тем временем сдвигались сроки, бюджет фильма увеличивался, платила завышенные гонорары актерам. В итоге Павлова была уволена, однако для завершения съемок денег уже не хватило.

Сегодня «бывшая» компания Елизаветы Павловой работает над съемкой нового фильма «Высоко в горах».

Сама же аферистка пытается убрать из соцсетей все упоминания о ее причастности к съемкам «Лучшей партии».

Однако все, кто имел с Павловой дело по фильму «Лучшая партия», предупреждают, что новую картину может постичь та же участь, поскольку аферистка не меняет своих «методов» работы. И остается догадываться, почему до сих пор с ней кто-то готов сотрудничать.

Добавим, после скандала с «Лучшей партией» и увольнения Елизавета Павлова сбежала в столицу. В настоящий момент проживает с Дмитрием Сорокой в селе под Киевом.