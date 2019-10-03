Войти | Зарегистрироваться
14:54

четверг,
03 октября
Онлайн
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Аферистка Елизавета Павлова готовится «похоронить» новый фильм

03.10.2019 / 13:58
После скандала с «Лучшей партией» и увольнения Елизавета Павлова сбежала

Вслед за фильмом «Лучшая партия», в котором снимался сам Василий Вирастюк, аферистка и мошенница Елизавета Павлова может погубить съемки еще одного фильма. Об этом сегодня говорят участники отечественной киноиндустрии.

Так, Елизавета Павлова была одним из продюсеров украинского фильма «Лучшая партия». Фильм должен был выйти в кинотеатрах в марте 2016 года. Однако картина так и не вышла из-за нехватки средств.

Как оказалось, Елизавета Павлова, которой был доверен подбор сценаристов, актеров и других членов команды, попросту растратила выделенные на фильм деньги.

Она оплачивала работу сценариста, которая не была сделана, тратила вместе со сценаристом его аванс на отдыхе в Каннах, тем временем сдвигались сроки, бюджет фильма увеличивался, платила завышенные гонорары актерам. В итоге Павлова была уволена, однако для завершения съемок денег уже не хватило.

Сегодня «бывшая» компания Елизаветы Павловой работает над съемкой нового фильма «Высоко в горах».

Сама же аферистка пытается убрать из соцсетей все упоминания о ее причастности к съемкам «Лучшей партии».

Однако все, кто имел с Павловой дело по фильму «Лучшая партия», предупреждают, что новую картину может постичь та же участь, поскольку аферистка не меняет своих «методов» работы. И остается догадываться, почему до сих пор с ней кто-то готов сотрудничать.

Добавим, после скандала с «Лучшей партией» и увольнения Елизавета Павлова сбежала в столицу. В настоящий момент проживает с Дмитрием Сорокой в селе под Киевом.

фильм, Павлова, Вирастюк, Лучшая партия
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.